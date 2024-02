Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Vecchia Signora Juventinantus Udinese

Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Juventus Udinese. Tutta la lista aggiornata dopo la giornata 24 di campionato

Juventus-Udinese finisce con il successo per degli ospiti con Allegri che perde ancora punti e la testa della classifica sempre più distante. Il Milan invece continua a rosicchiare punti.

Inter 60 punti *

Juventus 53

Milan 52

Atalanta 42 *

Bologna 39 *

Roma 38

Fiorentina 37 *

Lazio 37 *

Napoli 35 *

Torino 33*

Monza 30

Genoa 29

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 22

Empoli 21

Sassuolo 20 *

Hellas Verona 19

Cagliari 18

Salernitana 13

*Una partita in meno

