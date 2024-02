Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Bologna Sassuolo. La lista con tutte le squadre

Il Bologna vince in rimonta e batte 4-2 il Sassuolo grazie all’autogol di Viti e dalle reti di Fabbian, Ferguson e dell’ex rossonero Saelemaekers.

Inter 54**

Juventus 53*

Milan 49

Atalanta 36*

Bologna 36*

Roma 35*

Fiorentina 34

Lazio 34*

Napoli 32**

Torino 31**

Genoa 29

Monza 29

Lecce 24

Frosinone 23

Sassuolo 19*

Hellas Verona 18*

Udinese 19

Cagliari 18*

Empoli 18

Salernitana 12 *

*Una partita in meno

The post Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Bologna Sassuolo appeared first on Milan News 24.