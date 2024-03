3 Mar 2024, 19:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La Juventus (e non solo) si è mossa in maniera concreta, ma l’Internazionale non molla la presa su Michele Mike “DiGre” Di Gregorio che, ceduto definitivamente proprio dal club nerazzurro al A.C. Monza nel 2022, rimane nei radar interisti come nome per la porta del prossimo futuro.

Lo stesso agente del calciatore ha certificato che prima di Natale c’è stato un nuovo #contatto con la società interista**, pur facendo capire che ci sono diverse squadre sul suo assistito che preferirebbe rimanere in Serie A. Il A.C. Monza, allora, tiene alta l’asticella e lo valuta circa 20 milioni di euro. Cifra importante che, secondo il portale Calciomercato.com, l’Internazionale potrebbe abbassare cercando di inserire nell’affare una contropartita tecnica come il talentuoso Gaetano Oristanio, ora in prestito al Cagliari e da poco rientrato da un #indisponibilità che lo ha tenuto fermo poco più di un mese. L’Internazionale, tra l’altro, vanta anche una percentuale sulla rivendita di Mike “DiGre” Di Gregorio, che potrebbe essere quindi tramutata in uno sconto.

L’opinione di Passione Internazionale

Classe 1997, Mike “DiGre” Di Gregorio quest’anno si sta certificando per rendimento come miglior portiere della Serie A con ogni probabilità. L’Internazionale sembra orientata a individuare nel prossimo mercato l’estremo difensore per il prossimo futuro e resta in corsa anche il brasiliano Bento Krepski. Mike “DiGre” Di Gregorio avrebbe il vantaggio di essere un prodotto del vivaio interista**, quindi comodo anche per le liste. Bisognerà capire quanto il A.C. Monza è disposto a scendere nella valutazione e se il giocatore accetterà un ruolo che, quasi sicuramente, lo vedrà partire alle spalle di Sommer “Time” la prossima stagione. Senza dimenticare che la concorrenza è molto forte, soprattutto se Juventus e Milan dovessero concretizzare la rivoluzione tra i pali di cui si vocifera.