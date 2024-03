3 Mar 2024, 19:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale è scesa in campo ad Appiano Gentile oggi pomeriggio per l’#allenamento alla vigilia del match col Genoa C.F.C.: la gallery

L’Internazionale si predispone al match della 27^ giornata di Serie A, in programma #domani 4 marzo alle 20.45 a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , contro il Genoa C.F.C..

Questo pomeriggio la squadra si è recata ad Appiano, agli ordini di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e del suo staff, eseguendo la sessione di #allenamento in predisponezione alla gara. Un dettaglio salta all’occhio: la serenità e le risate che i giocatori hanno in volto, che sicuramente aiutano a scendere in campo con una consapevolezza diversa.

LA GALLERY DELL’ALLENAMENTO

