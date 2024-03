Clamoroso SuperAcerbi, ecco l’approfondimento: dalla rescissione al #rinnovo del ##contratto, i #particolari

27 Mar 2024, 21:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il centrale nerazzurro, che ha rischiato per un attimo di concludere in anticipo la propria carriera, proseguirà il suo cammino con l’Internazionale anche per i prossimi anni. Ecco cosa sta accadendo Si è concluso finalmente il caso “SuperAce” Acerbi-Juan Jesus, col difensore centrale di attuale proprietà del club meneghino che è stato assolto nella giornata di … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Clamoroso “SuperAce” Acerbi: dalla rescissione al rinnovo, “tutti gli #approfondimenti è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.