Clamoroso Sommer’s Magic: il dato sui clean sheet spaventa tutta Europa

Ennesimo clean sheet per Yann Sommer, ecco il dato per il portiere dell’Inter che spaventa tutta l’Europa, statistica super del nerazzurro

Altro, ennesimo clean sheet conquistato da Yann Sommer in stagione. Inter-Atletico Madrid ha visto il portiere nerazzurro completare ancora una volta la partita senza subire gol. Come sempre accade nel calcio, quando la retroguardia non incassa reti è merito della bravura della stessa, oltre che della capacità dei propri difensori. Due qualità che nel club lombardo non mancano di certo quest’anno.

Bene, un dato spaventoso (ed unico in Europa) arriva proprio solo la partita di San Siro. Sommer in stagione ha infatti inanellato ben 21 clean sheet. Un numero superiore a quello dei gol concessi: appena 14. Una statistica che ha dell’incredibile.

