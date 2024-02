Clamoroso Mister Demone Inzaghi: in Champions come Mourinho, Conte e Spalletti… Messi assieme. Dato sconvolgente

Pubblicità

Inzaghi ha raggiunto un dato sconvolgente dopo la vittoria con l’Atletico Madrid entrando sempre più nella storia dell’Inter

Clamorosa statistica raggiunta da Simone Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter ai danni dell’Atletico Madrid in Champions League.

Come segnalato da Giovanni Capuano, il tecnico piacentino ha vinto quindici volte in nerazzurro nella massima competizione europea: come Mourinho, Conte e Spalletti messi insieme. Un dato incredibile.

L’articolo Clamoroso Inzaghi: in Champions come Mourinho, Conte e Spalletti… Messi assieme. Dato sconvolgente proviene da Inter News 24.