Clamoroso Mazzari, perde il pullman dopo il ko con la Roma: costretto a tornare in taxi. Oltre al danno anche la beffa per il tecnico

Oltre al danno la beffa. Walter Mazzarri non ha perso solo l’ultima partita del suo Napoli contro la Roma e Osimhen e Politano per squalifica. Dopo la sconfitta bruciante dell’Olimpico il tecnico toscano è stato costretto addirittura a tornare a casa da solo.

A raccontare il retroscena è repubblica.it: l’allenatore del Napoli non è ripartito in pullman insieme alla squadra ed è stato costretto a ricorrere a un taxi per rientrare in città. Il tecnico livornese è stato trattenuto a lungo per le interviste postpartita, in cui ha spiegato che secondo lui meritava di vincere la sua squadra, e ha quindi perso il bus del club che è partito senza di lui.

