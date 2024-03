Clamoroso Internazionale F.C., il club prepara già la festa Seconda Stella: cosa accadrà a Ac Milano

1 Mar 2024, 09:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’area marketing dell’Internazionale prepara già la festa scudetto, ecco cosa potrebbe accadere a Milano dopo la #vittoria* della Serie A

L’Internazionale continua imperterrita la propria marcia trionfale in Serie A. Malgrado Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non abbia mai menzionato con gran vigore il termine ‘scudetto’ (il tecnico preferisce mantenere un basso profilo per evitare cali di contrazione), il club meneghino starebbe già pregustando la possibile vincita del massimo #CampionatoSerieA italiano.

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, l’area marketing della società avrebbe iniziato ad accennare i primi pensieri sul come organizzare la potenziale festa scudetto. Come riporta il quotidiano quest’oggi infatti, la scuderia nerazzurra dovrà vivere per l’occasione una giornata indimenticabile. Si ipotizzano allora attività dedicate in più parti di Milano, con relative campagne pubblicitarie faraoniche in ogni angolo della città. L’obiettivo sarebbe appunto quello di glorificare l’impresa degli uomini di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, nel capoluogo lombardo: l’aver portato sul petto la seconda stella.

