Clamoroso in casa Juve, like di Yildiz ad un post anti Mr Max Allegri: c’entra…un ex Fc Internazionale 

Particolare retroscena in casa Juve, scovato il mi piace di Yildiz ad un post di critiche ad Allegri, nel messaggio anche un ex Inter

Particolare situazione in casa Juve. Nella giornata di ieri Paolo Bargiggia a Tv Play ha criticato alcune scelte di formazione di Allegri nelle ultime partite dei bianconeri. Questo, suggerendo come l’ex calciatore dell’Inter Thiago Motta sia ora una potenziale (seppur non ancora concreta) possibilità per la panchina sabauda.

Cosa c’è di strano? Nientemeno che il Kenan Yildiz al reel su Instagram di Tv Play proprio sulle parole dell’opinionista. Il mi piace del calciatore ha fatto, naturalmente, in poche ore il giro dei social.

