Clamoroso Di Maria, niente Argentina: l’ex Vecchia Signora Juventina può trasferirsi in quel club

Clamoroso Di Maria, niente Argentina: l’ex Juve può chiudere la carriera in quel club. Ecco i dettagli sul futuro del Fideo

Secondo quanto riferito da Tyc Sports, le strade tra Angel Di Maria e il Benfica potrebbero separarsi al termine della stagione, visto che all’argentino non è ancora pervenuta alcuna proposta di rinnovo del contratto in scadenza.

Per questo motivo, per l’ex Juventus si fa largo una ipotesi alquanto clamorosa: il Gremio gli avrebbe già formulato una prima offerta di ingaggio. Possibilità Brasile, dunque, per il proseguimento della sua carriera.

