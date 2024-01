Cissé AC Milan: i rossoneri ci provano! Fc Internazionaleesse per il gioiellino del Verona Primavera ULTIME

Cissè Milan: i rossoneri ci provano! Interesse per il gioiellino del Verona Primavera. Le ULTIME sul giocatore

I rossoneri vorrebbero provare a chiudere in questi ultimi giorni di mercato due colpi per il futuro.

Tra questi, come riportato da Gianluca Di Marzio, c’è anche Alphadjo Cissé. 18 partite in Primavera con il Verona e 5 reti segnate per l’ala sinistra classe 2006.

