Cipro Serbia: la scelta ufficiale di #schieramento su JoJo Jovic, la decisione di Stojkovic

19:49,25 Mar 2024, MILANELLO.

Tra poco in campo la Serbia nel match di amichevole internazionale contro Cipro. La scelta ufficiale su “JoJo” Jovic Dopo la pesante sconfitta contro la Russia torna in campo la Serbia, impegnata tra poco nel match amichevole contro Cipro. Il CT Stojkovic ha optato per qualche cambio rispetto agli undici titolari contro la Nazionale russa. Tra […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Cipro Serbia: la scelta ufficiale di formazione su “JoJo” Jovic, la decisione di Stojkovic appeared first on Diavolo Rossonero News 24.