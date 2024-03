Cipro Serbia 0-1, JoJo Jovic subentrato nel secondo tempo: come ha giocato l’attaccante del #Milan AC

21:49,25 Mar 2024, MILANELLO.

Cipro Serbia 0-1, “JoJo” Jovic subentrato nel secondo tempo: come ha giocato l’attaccante del Diavolo Rossonero. Il tabellino del match È terminata con la vittoria della Serbia l’amichevole contro il Cipro che ha visto in campo anche l’attaccante del Diavolo Rossonero “JoJo” Jovic. A differenza del primo match amichevole in cui la punta serba figurava titolare, nella seconda partita […]

