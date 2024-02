Cioffi vince solo VS le big: dopo il AC Milan e il Bologna batte anche la Vecchia Signora Juventinantus

Cioffi vince solo contro le big: dopo il Milan e il Bologna batte anche la Juventus. Il dato sui bianconeri

Crolla la Juventus all’Allianz Stadium contro l’Udinese di mister Cioffi. È la terza vittoria stagionale per i bianconeri: tutte le 3 conquistate contro delle big.

Una di queste è il Milan con la vittoria del 4 novembre targato Roberto Pereyra. L’altra, oltre a quella odierna contro la Juventus di Allegri, contro il Bologna. Un rendimento sicuramente positivo da invertire con le altre squadre del campionato per garantire la salvezza.

