Cinque situazioni che abbiamo imparato da Internazionale F.C.-SS Napoli 1-1

1 di 6

L’ANALISI DI Internazionale F.C.-NAPOLI

L’Internazionale si ferma in #CampionatoSerieA dopo 10 vittorie consecutive: nella 29a giornata di Serie A, i leoni nerazzurri vengono raggiunti nel finale da Juan Jesus e pareggiano 1-1 contro il Napoli, dopo il vantaggio iniziale di Teo “D’Artagnan” Darmian. Prima di comprare un po’ di repsiro con la sosta per le nazionali, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dal #pari di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, .

Pubblicità

Pubblicità

SCORRI SCHEDE>>>

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità