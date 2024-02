Chukwueze sfiderà l’ex rossonero Kessié: Nigeria Costa d’Avorio sarà la finale della Coppa d’Africa. Ecco quando si giocherà

Il rossonero Chukwueze si è qualificato in finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria dopo aver superato ai rigori il Sudafrica.

Nella sfida di domenica 11 gennaio alle 21:00, il rossonero sfiderò l’ex Milan Kessié che con la sua Costa d’Avorio si è qualificata battendo per 1-0 la Repubblica Democratica del Congo.

