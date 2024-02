Chukwueze #Milan AC, tanta spesa poca resa: società delusa, cosa può succedere

09:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Chukwueze Diavolo Rossonero, tanta spesa poca resa: società delusa dal rendimento del nigeriano, ecco cosa può succedere

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato anche di Samuel Chukwueze. L’acquisto più costoso dell’ultima sessione estiva di calciomercato non ha fin qui reso come ci si aspettava.

Acquistato per fare il titolare nel tridente disegnato da Coach Pioli, il nigeriano ha progressivamente perso il posto consegnandolo di fatto a Pulisic. La società e il tecnico sono delusi dal suo rendimento, e chissà che per lui in estate non possano aprirsi le porte della cessione.

