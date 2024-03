Chukwueze #Milan AC, futuro in bilico? Decisione presa sul nigeriano: cosa succede a giugno

09:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Chukwueze-Diavolo Rossonero, il futuro è in bilico: l’esterno nigeriano non ha convinto e potrebbe partire a giugno. La situazione

Samuel Chukwueze continua ad essere un oggetto misterioso in casa rossonera. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i tanti cambiamenti a cui ha fatto riferimento ieri Gerry Cardinale potrebbero riguardare anche l’esterno nigeriano, arrivato in estate dal Villarreal per 20 milioni di euro più 8 di bonus.

La decisione sul classe ’99 è stata già presa: non verrà messo alla porta ma se dovesse arrivare una buona offerta il calciomercato Diavolo Rossonero potrebbe anche decidere di concedere il foglio di via.

