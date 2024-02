Chukwueze #Milan AC, cambia il futuro del nigeriano? Cosa può succedere a giugno

13:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Chukwueze-Diavolo Rossonero, il nigeriano chiamato alla svolta negli ultimi tre mesi di stagione: cosa può succedere a giugno

Come riferito da calciomercato.com, gli ultimi tre mesi di stagione saranno decisivi per decidere il futuro di Samuel Chukwueze, arrivato nel calciomercato Diavolo Rossonero della scorsa estate per 20 milioni di euro più 8 di bonus dal Villarreal.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

I rossoneri vorrebbero tenerlo almeno per un altro perchè credono tantissimo nelle qualità del ragazzo ma è chiaro che lo stesso Chukwueze dovrà dare incoraggianti segnali di crescita in questo incandescente finale.

Pubblicità

The post Chukwueze Diavolo Rossonero, cambia il futuro del nigeriano? Cosa può succedere a giugno appeared first on Diavolo Rossonero News 24.