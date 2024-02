Chukwueze in semifinale di Coppa d’Africa: data e orario del match della Nigeria. Ecco quando giocherà il rossonero

La Nigeria si è qualificata in semifinale di Coppa d’Africa e il rossonero Chukwueze potrebbe conquistare la finale della competizione.

Per farlo, l’esterno dovrà battere mercoledì 7 febbraio alle 18 il Sudafrica. L’altra semifinale, Costa d’Avorio-Repubblica Democratica del Congo, si giocherà alle 21. La finale è invece in programma domenica 11 febbraio alle 21.

