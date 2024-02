Chukwueze in finale della Coppa d’Africa! La Nigeria passa ai rigori VS il Sudafrica

Chukwueze in finale della Coppa d’Africa! La Nigeria passa ai rigori contro il Sudafrica. Il resoconto del match

Il rossonero Chukwueze è in finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria! Fondamentale la vittoria in semifinale contro il Sudafrica grazie la vittoria ai rigori per 4-2 dopo i rigori.

L’esterno del Milan è entrato al minuto 69 e dopo l’episodio clamoroso che ha portato ai supplementari è rimasto in campo fino al trionfo della sua nazionale che giocherà la finale domenica 11 alle 21.

