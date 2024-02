Chukwueze ha un’occasione d’oro, l’Europa League la sa vincere: e VS il Rennes potrebbe essere il suo momento

Chukwueze ha un’occasione d’oro, l’Europa League la sa vincere: contro il Rennes potrebbe essere il momento dell’esterno

Chukwueze si è fermato a colloquio con Pioli nei minuti finali dell’allenamento odierno in vista del Rennes. Un dettaglio che potrebbe essere molto importante, in quanto il tecnico rossonero non ha ancora sciolto le riserve su chi potrà giocare.

Pubblicità

Fino a questo momento il nigeriano ha deluso ma in quello che potrebbe essere il suo esordio stagionale in Europa League ha l’opportunità di trascinare il Milan, mettersi in mostra. Lui che con il Villarreal, la competizione europea l’ha già vinta.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Chukwueze ha un’occasione d’oro, l’Europa League la sa vincere: e contro il Rennes potrebbe essere il suo momento appeared first on Milan News 24.