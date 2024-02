Chukwueze e Osimhen saltano AC Milan Napoli! Ecco il MOTIVO

Samuel Chukwueze e Victor Osimhen non prenderanno parte al match tra Milan e Napoli, valido per il prossimo turno di Serie A

Dopo il risultato di Nigeria-Angola (vittoria dei nigeriani per 1 a 0 ai quarti di finale della Coppa d’Africa), è ufficiale l’assenza di Samuel Chukwueze e Victor Osimhen per Milan Napoli. La sfida tra rossoneri e partenopei andrà in scena domenica 11 febbraio e sarà valevole per il prossimo turno di campionato, ovvero il ventiquattresimo.

I due calciatori saranno ancora impegnati con la propria nazionale: sia se riuscissero ad approdare in finale, sia per la finalina per il terzo o quarto posto. Torneranno a disposizione dei rispettivi club a partire dalla 25^ giornata di Serie A.

