Chukwueze e la Nigeria premiati dal presidente nonostante la sconfitta: il regalo dopo il secondo posto in Coppa d’Africa

Il cammino in Coppa d’Africa per la Nigeria di Samuel Chukwueze si è infranto soltanto in finale contro la Costa d’Avorio. Nonostante questo, però, il Presidente della Repubblica nigeriana, Bola Tinubu, ha voluto premiare i propri calciatori per il grande sforzo compiuto.

Pubblicità

Come rivelato da TMW, al calciatore del Milan così come i suoi compagni di nazionale sono stati premiati col regalo di un appartamento e un terreno. Il ct della Nigeria, José Peseiro, ha dichiarato a riguardo: «È un onore e un orgoglio per me, la squadra ha fatto un lavoro fantastico, ha mostrato uno spirito molto buono e ha giocato bene».

Pubblicità

The post Chukwueze e la Nigeria premiati dal presidente nonostante la sconfitta: il regalo appeared first on Milan News 24.