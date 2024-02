Chukwueze deve riprendersi il AC Milan: il RETROSCENA con Mister Stefano Pioli durante gli allenamenti

20:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Chukwueze deve riprendersi il Diavolo Rossonero: il RETROSCENA con Coach Pioli durante gli allenamenti. Le ultime sul rossonero

Chukwueze è tra gli acquisti del mercato estivo che hanno deluso maggiormente in questa prima parte di stagione. Il nigeriano adesso si deve riprendere il Diavolo Rossonero con costanza e determinazione.

Quella che, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sta mancando all’esterno rossonero che non sembrerebbe allenarsi con l’intensità e attitudine che al Diavolo Rossonero è richiesta da Coach Pioli e dall’ambiente. D’altro canto i rossoneri non vogliono bocciare subito il talento ex Villarreal per non commettere lo stesso errore fatto De Ketelaere e quindi Moncada e Furlani non vorrebbero metterlo subito sul mercato.

