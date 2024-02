Chukwueze bocciato: il AC Milan in estate aveva un piano, ora è cambiato tutto. Il indiscrezione

Chukwueze bocciato: il Milan in estate aveva un piano, ora è cambiato tutto. Il retroscena legato all’esterno nigeriano

Tra i calciatori del Milan che hanno deluso maggiormente c’è sicuramente Samuel Chukwueze: non solo per la brutta prestazione di ieri sera a Monza, ma più in generale per una stagione in cui non ha reso come ci si aspettava.

In estate il Diavolo aveva messo a segno il colpo più caro del suo calciomercato strappando l’esterno al Villarreal per 28 milioni di euro. La speranza era quella di aver trovato un giocatore prezioso sulla fascia, ma fino a questo momento così non è stato. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

