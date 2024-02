Chukwueze a rischio per AC Milan Rennes! Cosa filtra sull’esterno nigeriano: ULTIMISSIME

Chukwueze a rischio per Milan Rennes! Cosa filtra sull’esterno nigeriano rientrato in queste ore in Italia: ULTIMISSIME

Arrivano importanti aggiornamenti in casa Milan in vista della sfida in programma domani sera a San Siro contro il Rennes. Pioli potrebbe essere costretto a fare a meno di Samuel Chukwueze.

L’esterno nigeriano è rientrato dalla Coppa d’Africa persa in finale contro la Costa d’Avorio. Tuttavia sarà convocato solo se lo staff rossonero lo riterrà in buone condizioni, altrimenti Pioli lo riavrà per la sfida di campionato col Monza. Lo scrive Tuttosport.

