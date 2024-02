Chukwuemeka AC Milan, ritorno di fiamma per il mediano del Chelsea! NOVITÀ

Chukwuemeka Milan, ritorno di fiamma per il centrocampista che può lasciare il Chelsea in estate! Le NOVITÀ

Nel corso della prossima estate il Milan andrà a caccia sul mercato di un centrocampista che possa garantire intensità e solidità difensiva per proteggere gli incursori alla Reijnders.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i rossoneri possono tornare alla carica per Carney Chukwuemeka: già trattato in passato, il giocatore del Chelsea ha il profilo giusto per iscriversi al casting.

