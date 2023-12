Chivu dopo Fc Internazionale Real Sociedad: «Abbiamo vinto con cuore e spirito, usciamo a testa alta»

L’allenatore dell’Inter Primavera, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro la Real Sociedad

Intercettato ai microfoni dei giornalisti presenti al termine dell’ultimo match del girone di Youth League tra Inter e Real Sociedad, vinto dai nerazzurri, Cristian Chivu ha commentato così il successo ottenuto dai suoi ragazzi.

PRIMA VITTORIA EUROPEA – «Serviva giocare, fare il percorso in Youth League in un girone non facile con tre squadre più pronte rispetto a noi in questo momento. A prescindere da ciò che succederà in Austria, usciamo a testa alta essendoci misurati con tre settori giovanili molto importanti in Europa»

COSA MI È PIACIUTO DI PIÙ? – «La determinazione, lo spirito. L’aver capito in quali momenti della partita bisognava lottare di più, vincere qualche contrasto. Poi abbiamo cercato di fare il nostro gioco coi limiti che abbiamo. Col cuore e con lo spirito abbiamo portato a casa una vittoria che meritavamo già all’andata visto come è andata a San Sebastian. Però, il percorso è importante: i ragazzi crescono bene, oggi era la settima partita in 20 giorni, serve allenarsi un po’ di più»

UN BILANCIO SULLA YOUTH LEAGUE? – «Noi prendiamo solo le cose positive. Abbiamo fatto un’esperienza unica, sei partite contro squadre importanti a livello giovanile in Europa. Ci portiamo la crescita vissuta in ogni partita e speriamo di portarla in campionato o in Coppa Italia»

SUL DERBY CONTRO IL MILAN – «Per me è l’ottava partita in 24 giorni. Forse anche per il Milan, ma loro sono già passati in Youth League e faranno riposare qualcuno. Per noi non sarà semplice da preparare, ma ci troveremo pronti per fare anche quella partita».

