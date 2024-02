Chiusura a 100 milioni di euro di euro: Fc Internazionale tagliata fuori, ne approfitta la Juve

Pubblicità

I bianconeri fiutano il colpo in mediana, niente da fare per la squadra di Inzaghi che deve darla vinta ancora una volta alla ‘Vecchia Signora’ sul mercato Proprio come l’Inter, anche la Juventus sta cercando di far di tutto e di più pur di tornare a vincere un altro Scudetto. I bianconeri infatti, ieri sera … Leggi tutto

Pubblicità

Pubblicità

Il post Chiusura a 100 milioni di euro: Inter tagliata fuori, ne approfitta la Juve è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.