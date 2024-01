Chiesa via dalla Vecchia Signora Juventina? NEWS: «Tre scenari per lui con l’esplosione di Yildiz»

Anche Federico Chiesa via dalla Juve? Tre scenari per l’attaccante bianconero con l’esplosione di Kenan Yildiz: ecco quali

Federico Chiesa lascerà la Juve al termine di questa stagione? Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, questo è uno dei tre scenari per l’attaccante bianconero, fino ad oggi raramente alternatosi con Yildiz visti i continui problemi fisici che lo hanno tenuto fuori.

L’alternanza stessa non è però da escludere, magari facendo fare qualche panchina ogni tanto ad uno e ogni tanto all’altro, anche se l’idea di cambiare modulo per farli convivere con Vlahovic non va scartata al momento.

