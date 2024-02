Chiesa Vecchia Signora Juventina, futuro in bilico? Per lui nuova possibilità: dipende tutto da una cosa

Chiesa Juve, futuro in bilico per l’attaccante bianconero? Per lui spunta una nuova possibilità: dipende tutto da una cosa

Anche il futuro di Federico Chiesa alla Juve sarebbe in bilico. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza le situazioni di quei giocatori che potrebbero lasciare Torino a fine stagione.

L’attaccante ha sempre il contratto in scadenza nel 2025 e tutto dipende dal suo rinnovo nei prossimi mesi. E’ chiaro che, senza un accordo, sarà necessario trovargli una nuova sistemazione per non perderlo a zero dodici mesi dopo, come promesso anche dal suo procuratore.

