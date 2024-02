Chiesa Vecchia Signora Juventina, c’è distanza per il rinnovo: l’attaccante vuole più soldi

Chiesa Juve, c’è distanza per il rinnovo: l’attaccante vuole più soldi. Nelle prossime settimane può arrivare la decisione

In questo momento c’è distanza tra Chiesa e la Juve sul fronte del rinnovo del contratto che andrà a scadenza a giugno 2025. A fare il punto è Gazzetta.it.

L’attaccante vorrebbe più soldi e passare dai 5 milioni percepiti attualmente ad una cifra vicino a quanto prende Vlahovic (7 milioni). Nelle prossime settimane potrebbe arrivare la decisione di Chiesa sul suo futuro: restare per diventare un leader della Juve o valutare un addio.

TABELLONE COMPLETO DEL CALCIOMERCATO INVERNALE JUVE 2024: PRIMA SQUADRA, NEXT GEN, PRIMAVERA E WOMEN

The post Chiesa Juve, c’è distanza per il rinnovo: l’attaccante vuole più soldi appeared first on Juventus News 24.