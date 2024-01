Chiesa titolare in Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina? Allegri va verso questa decisione

Chiesa titolare in Inter Juve? Allegri va verso questa decisione. Questa la possibile scelta sull’attaccante

Chiesa oggi si è allenato in gruppo e quindi ci sono grandi possibilità che possa tornare nella lista dei convocati della Juve per il derby d’Italia di domenica a San Siro contro l’Inter.

Ma l’attaccante sarà subito schierato titolare da Allegri? L’impressione, a 5 giorni dallo scontro diretto, è che l’allenatore possa decidere di farlo partire inizialmente dalla panchina per poi schierarlo a gara in corsa. A dirlo è stato Paolo Aghemo a Sky Sport 24.

