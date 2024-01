Buone notizie per Allegri dall’allenamento di questa mattina: ecco come stanno Federico Chiesa e Adrien Rabiot

Questa mattina, Federico Chiesa ha lavorato in gruppo ed è pronto per Juve – Sassuolo. Anche per quanto riguarda Adrien Rabiot filtra ottimismo.

Il francese, da domani, dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni e dunque va verso la convocazione per la gara di martedì.

The post Chiesa Rabiot, cosa filtra sulle loro condizioni appeared first on Juventus News 24.