Chiesa #Milan AC: l’attaccante può restare, il piano della Vecchia Signora Juventinantus per il rinnovo

14:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

La scadenza di contratto di Chiesa nel 2025 con la Juventus sta facendo drizzare le antenne a più di un #club, calciomercato Diavolo Rossonero compreso

Il futuro di Chiesa resta da definire. La scadenza di contratto nel 2025 con la Juventus sta facendo drizzare le antenne a più di un #club, calciomercato Diavolo Rossonero compreso.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come riportato da la Gazzetta dello Sport la Juventus, nonostante il 2024 difficile di Federico (un solo gol), non ha ancora perso la speranza di arrivare a un “rinnovo ponte”, fino al 2026. Si dovesse arrivare al divorzio, i bianconeri proveranno a monetizzare al massimo. Non meno di 30-40 milioni.

Pubblicità

The post Chiesa Diavolo Rossonero: l’attaccante può restare, il piano della Juventus per il rinnovo appeared first on Diavolo Rossonero News 24.