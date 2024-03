Chiesa #Milan AC: la Vecchia Signora Juventinantus fiduciosa per il #prolungamento del contratto, lo scenario in vista dell’estate

15:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Il rinnovo di Chiesa, accostato anche al calcio#mercato Diavolo Rossonero, è uno dei temi in casa Juventus.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport da tempo con il suo agente, Fali Ramadani, è in piedi una negoziazione sul cosiddetto “rinnovo ponte” sino al 2026, così da evitare il rischio di una partenza a zero. A favore di Giuntoli ci sono anche le tempistiche del nuovo Mondiale per #club, che si giocherà negli Stati Uniti nel giugno 2025, proprio quando dovrebbe scadere l’attuale contratto di Fede con il #club bianconero.

