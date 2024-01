Chiesa ci sarà per Vecchia Signora Juventina Empoli? Le ULTIME novità sul suo recupero

Federico Chiesa lavora ancora a parte. Il numero 7 juventino è alle prese con un problema al ginocchio e resta in dubbio per Juve-Empoli

La Juve, in mattinata, ha lavorato alla Continassa in vista della partita contro l’Empoli. Alla seduta non ha preso parte Federico Chiesa che si è allenato ancora a parte.

Il numero 7 juventino ha saltato la gara contro il Lecce per un fastidio al ginocchio e resta in dubbio anche per il match contro l’Empoli.

