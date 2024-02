Chiesa AC Milan: rinnovo in bilico con la Vecchia Signora Juventina, cosi il colpo in estate è POSSIBILE

Il futuro di Federico Chiesa resta incerto: il rinnovo con la Juventus è in un punto di stallo e ora spunta l’ipotesi Milan

Nelle ultime ore è uscito uno scenario inedito per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa. Secondo quanto rivelato da TeleLombardia, il figlio d’arte sarebbe presente nella shortlist di Antonio Conte – nel caso in cui prendesse il posto di Pioli – per il calciomercato Milan in estate.

Senza il rinnovo di contratto, la Juventus in estate ascolterà delle offerte per l’esterno offensivo della Nazionale e i rossoneri potrebbero rappresentare la soluzione giusta

