Chiellini tra Vecchia Signora Juventina e FIGC: ha una priorità per il suo futuro

Chiellini tra Juve e FIGC: ha una priorità per il suo futuro. Ecco cosa potrebbe fare quando tornerà definitivamente in Italia

Chiellini si sta godendo gli ultimi giorni in Italia prima di ripartire alla volta di Los Angeles. In estate l’ex difensore tornerà per iniziare un nuovo capitolo della sua vita dopo l’annuncio del ritiro dal calcio.

Come spiegato da Tuttosport, Chiellini è stato corteggiato dalla FIGC per un ruolo in federazione, ma al momento la sua priorità per il futuro è quella di diventare un dirigente della Juve.

The post Chiellini tra Juve e FIGC: ha una priorità per il suo futuro appeared first on Juventus News 24.