Chiellini scambia la maglia della Signora Juve con quella di Reaves dei Lakers – NEWS

Giorgio Chiellini è stato protagonista di uno scambio di maglie con Austin Reaves dei Los Angela Lakers. L’ex difensore gli ha consegnato la maglia della Juve

Giorgio Chiellini, in questi mesi, ha smesso di giocare a calcio per diventare un collaboratore tecnico del Los Angeles Fc. L’ex difensore livornese è un grande appassionato di basket e, in queste ore, è stato spettatore della sfida tra i Lakers e i Piston.

Prima del match Chiellini ha scambiato la maglia della Juve con quella dei Lakers di Reaves.

