Chiellini ritrova Khedira: la NEWS fa il pieno di nostalgia in casa Signora Juve

Chiellini ritrova Khedira per una partita di NBA dei Los Angeles Lakers: la FOTO fa il pieno di nostalgia in casa Juve

Chiellini e Khedira si sono ritrovati. Non in campo con la maglia della Juve, bensì per una partita di NBA dei Los Angeles Lakers.

E’ stato l’ex capitano bianconero ha immortalare il momento con un post e una foto pubblicate su Instagram in compagnia del tedesco. I due sono stati protagonisti della Juve per diverse stagioni. E tra i tifosi c’è tanta nostalgia…

