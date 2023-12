Chiellini loda l’Fc Internazionale: «Ingiocabile, e Sandro Bastoni è il miglior difensore italiano per distacco»

L’ex capitano della Juve e della Nazionale, Giorgio Chiellini, ha detto la sua sull’Inter dopo la vittoria contro la Lazio

Intervenuto dagli studi Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club, Giorgio Chiellini commenta così Lazio Inter, soffermandosi sui singoli dei nerazzurri.

SU LAZIO INTER – «C’era già stata una mini fuga qualche giornata fa. Questo campionato dipende dall’Inter: se avrà continuità, per le altre sarà difficile starle dietro. Le prossime giornate saranno interessanti. A me l’Inter dà l’idea di aver acquisito consapevolezza dopo la finale di Champions: è una squadra che si fa aggredire per poi punirti».

SU LAUTARO – «E’ uno di quelli che nella responsabilità si esalta. E’ un dato di fatto: l’addio di Lukaku e la fascia lo hanno responsabilizzato e lo si vede in tutto. Nella sua crescita c’è anche il Mondiale».

SU BASTONI – «Bastoni è per distacco il miglior difensore italiano, fra i migliori 5 a livello europeo. La sua forza principale è la tecnica. Se migliora anche nell’uno contro uno, diventa completissimo. Acerbi è il miglior marcatore italiano. A oggi l’Inter va a Roma con la Lazio e vince in scioltezza. Può succedere qualcosa, ma oggi è ingiocabile per la maggior parte delle squadre italiane».

L’articolo Chiellini loda l’Inter: «Ingiocabile, e Bastoni è il miglior difensore italiano per distacco» proviene da Inter News 24.