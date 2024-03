Chiellini, Buffon e Cannavaro: reunion Azzurra a New York – NEWS

21:34, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chiellini, Buffon e Cannavaro: reunion Azzurra a New York per l’amichevole della Nazionale di Spalletti – FOTO Reunion Azzurra a New York tra ex Juve. Chiellini ha incontrato Cannavaro e il capo delegazione della Nazionale Buffon in occasione dell’amichevole Ecuador-Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini)

The post Chiellini, Buffon e Cannavaro: reunion Azzurra a New York – FOTO appeared first on Juventus News 24.