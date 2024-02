Chicco Chiesa via dalla Signora Juve? Delusione anche con l’Udinese: ora si pensa a questo per il futuro

Federico Chiesa via dalla Juve? Una delusione anche contro l’Udinese: per il futuro dell’attaccante si pensa a una cosa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juve in estate, rinnovo o meno, vista anche l’esplosione in contemporanea di Kenan Yildiz. L’attaccante ha deluso anche nella sua prova contro l’Udinese e i dubbi sul futuro ora sono sempre di più.

Arrivassero offerte interessanti non sarebbero subito respinte al mittente, considerando anche che le trattative per il rinnovo sono bloccate. Il giocatore guadagna 5 milioni, ma i problemi fisici continui e le prestazioni scadenti fin qui offerte inducono alla calma il club. Che, intanto, si guarda già intorno.

