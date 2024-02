Chicco Chiesa via dalla Signora Juve? Dall’Inghilterra: quel top club spaventa, proposta in arrivo!

Chiesa via dalla Juve? In Inghilterra rilanciano la notizia dell’interesse di un top club verso l’attaccante: le ultime

Come spiegato dai media inglesi, il Liverpool starebbe preparando un’offerta per Federico Chiesa, che nei piani viene visto come l’ideale sostituto di Momo Salah, possibile partente in estate.

L’esterno non ha ancora rinnovato con la Juve e anzi potrebbe non farlo, specialmente nel caso in cui il club bianconero decidesse di accettare la proposta da 45 milioni di euro proveniente dall’Inghilterra.

The post Chiesa via dalla Juve? Dall’Inghilterra: quel top club spaventa, offerta in arrivo! appeared first on Juventus News 24.