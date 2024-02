Chicco Chiesa via dalla Signora Juve, dall’Inghilterra: il Liverpool prepara un’proposta

Chiesa via dalla Juve, dall’Inghilterra: il Liverpool prepara l’offerta. L’attaccante italiano può prendere il posto di Salah

Il rinnovo di Chiesa con la Juve è in bilico e dall’Inghilterra arriva una vera e propria bomba di mercato: il Liverpool vuole l’attaccante italiano che andrebbe a prendere il posto di Salah.

I Reds sarebbero pronti a presentare un’offerta da 45 milioni di euro al club bianconero già nella prossima sessione di mercato. Questi saranno davvero gli ultimi mesi di Chiesa alla Juve?

