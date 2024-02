Chicco Chiesa Signora Juve (Repubblica), ora è diventato un problema! Impensabile un altro anno così per lui

Chiesa Juve, adesso la sua collocazione tattica è diventata un grosso problema per i bianconeri. Ecco cosa può succedere

Come evidenziato da Repubblica, la collocazione tattica di Federico Chiesa in campo è diventata un vero e proprio problema per la Juve, che nel suo 3-5-2 non riesce a trovare spazio per l’azzurro.

Ad un anno e poco più dalla scadenza del contratto si riflette sul suo futuro, ma ciò che è sicuro è che un altro anno così per lui è impensabile. Forse il cambio modulo potrà dare una svolta alle sue prestazioni, ma non si può escludere ancora un addio in caso di mancato rinnovo.

