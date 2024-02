Chicco Chiesa Signora Juve (NEWS), valore crollato a picco! Rinnovo o cessione, non c’è altra strada

Chiesa Juve, crollato a picco il valore dell’attaccante bianconero: non c’è altra strada per il futuro del giocatore

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il valore di Federico Chiesa sarebbe crollato a picco, fino a toccare quota 25 milioni di euro, sia per le prestazioni deludenti che per il contratto in scadenza nell’estate del 2025.

E proprio di contratto parla il quotidiano: senza rinnovo è praticamente certa la cessione del giocatore già al termine di questa stagione. La Juve vuole scongiurare il rischio di perdere l’attaccante a parametro zero.

